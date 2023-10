Agenda Kids: Confira opções de lazer e passeios para a criançada aproveitar e curtir esse período do recesso escolar

O recesso escolar segue até a segunda-feira, dia 31, de acordo com o calendário da SES (Secretaria de Estado de Educação). E para a criançada é só festa e ainda dá tempo de aproveitar as férias, temos uma semana inteirinha pela frente. Por isso, elaboramos um guia com programações de lazer pela cidade e atividades lúdicas que podem ser realizadas durante esse período.

Segundo o diretor de teatro formado pela Unirio, Fernando Lopes Lima, as brincadeiras e atividades recreativas são passatempos leves e gostosos que proporcionam entretenimento, descontração e são uma ótima alternativa de programação, ainda mais quando se trata da rotina das crianças. Além de ser um momento divertido, essas atividades também proporcionam o desenvolvimento de habilidades que são essenciais para a vida toda. “Temos estudos que demonstram que o teatro, por exemplo, ajuda a criança a entender-se como agente de si mesmo. A peça infantil sempre tem uma moral educativa porque estamos celebrando a vida e de alguma maneira dando uma informação, que passa pelo viés que pode ser lúdico, por meio da música, da poesia, das cores e despertando os sentidos. Na plateia, a criança também está com outras crianças, que se encontra dentro de um coletivo, ela se vê no mundo, rindo, se emocionando”, explica.

Jogos de tabuleiro também podem contribuir, deixando as crianças mais desinibidas e estimula o raciocínio lógico. Como é o caso, por exemplo, do xadrez, atividade em que o jogador precisa elaborar uma estratégia em um curto prazo de tempo, dessa forma, solicita à criança a formulação de ideias e a compreensão de questões em um tempo mais curto. Ou os famosos RPG de mesa, sendo jogos em que os participantes desenvolvem uma narrativa e interpretam os personagens, como se fossem atores em um teatro ou filme. Essas são dinâmicas que promovem o desenvolvimento de habilidades sociais e um espírito de cooperação na meninada, principalmente quando são jogos cooperativos.

Aliás, até em brincadeiras mais simples é possível propor para os pequenos os exercícios dessas e outras habilidades. Como a “Forca”, brincadeira em que o jogador precisa acertar qual é a palavra, tendo como dica a quantidade de letras e o tema ligado à palavra. Além de divertidíssimo e poder ser feito em casa, no parque ou até mesmo no carro, é uma atividade que amplia o vocabulário e desenvolve novas competências como a oral e escrita. Outro benefício é o bem-estar psicológico e físico proporcionado por ser um jogo interativo, ou seja, poderá render muitos momentos descontraídos e gostosos em família.

Opções de lazer na cidade

Programações de lazer infantil é o que não falta na cidade, as atividades vão desde teatro, oficinas de colagem e gravura, até cinema especial, arena trampolim e apresentação circense. O MIS (Museu da Imagem e do Som) promove, de 19 a 21, das 14h às 16h, o projeto CineMIS especial de férias. A curadoria se preocupou em escolher animações que proporcionem diversão e com enredos significativos, explica Luciane Toledo Monteiro, coordenadora educativa do MIS. “[O objetivo] é proporcionar atividades de entretenimento e lazer para o público infantil durante as férias, com filmes que possuem um tema adequado e significativo para a faixa etária infantil”, afirma.

No catálogo do CineMIS estão em exibição: “Como Treinar o Seu Dragão”, “A Casa Monstro” e “Coraline”. O Museu da Imagem e do Som de MS fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, a entrada é gratuita e os filmes têm classificação livre. Mais informações pelo perfil @misdems no Instagram ou pelo telefone (67) 3316-9178.

No domingo (22), das 16h às 22h, a Estação Cultural Teatro do Mundo, realizará a terceira edição da Feira do Teatro. E para agradar à criançada, às 17h30, a Turma do Bolonhesa (coletivo teatral) realizará a apresentação de Chapeuzinho Vermelho. A estação é localizada na rua Barão de Melgaço, 177, e para mais informações o coletivo disponibiliza a página no Instagram @teatrodomundo. Ainda no domingo (22), o grupo circense New York Circus realiza, às 15h e 16h30, apresentações no Espaço Sesc, no shopping Norte Sul Plaza. Para mais informações acesse @nortesulplaza.

Entre os dias 25 e 28, serão oferecidas oficinas de cerâmica e gravura, ministradas pelas arte educadoras do Programa Educativo do Marco (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul). As oficinas de colagem acontecem entre terça e quarta- -feira (25 e 26), e a experiência em técnicas de gravura entre quinta e sexta-feira (27 e 28). As duas atividades possuem horários disponíveis no período matutino e vespertino. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3326-7449, de segunda a sexta-feira. A idade para participar é de 8 a 12 anos, com 10 vagas por turma. A entrada será pela porta lateral do museu, que fica no Parque, ao lado do portão.

Cristiane Freire, coordenadora artística do Marco e uma das arte educadoras das oficinas, ressalta que o projeto visa trocar experiências e não propor aulas, e acrescenta, que todas as vezes que essas oficinas foram propostas sempre renderam experiências enriquecedoras. “A experiência é sempre sensacional, porque nós não temos o intuito de ensinar, né? Temos o intuito de trocar experiências. Então nós vamos propondo as ações, propondo as técnicas e vamos descobrindo juntos, novas maneiras desses fazeres artísticos. É uma oficina de arte, ela não é fechada no ensinar e aprender. Ela tem uma possibilidade muito grande de troca, então é uma experiência sempre muito, muito incrível. Temos certeza de que será assim, novamente”, afirma a coordenadora.

Por – Ana Cavalcante

