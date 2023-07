Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Sextar, sextou, só que o dia começa inquieto e você pode ter a sensação de que não dormiu o suficiente, bebê! Talvez seja preciso se empenhar um pouco mais para dar um up na sua energia, mas com força, foco e café, fica mais fácil encarar as demandas no trabalho e olha que elas não serão poucas. Os compromissos e responsabilidades podem exigir esforço extra pela manhã.

Touro

de 21/4 a 20/5

Saturno se estranha com a Lua nas primeiras horas do dia e aconselha a acordar com os pezinhos em terra firme, meu cristalzinho! Ele é o astro das limitações e alerta que convém ajustar seus planos à realidade para não ver suas expectativas frustradas, mas você vai contar com outras energias bem mais estimulantes ao longo do período e pode fazer sua sexta ficar gloriosa.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Vá devagar com o andor e adote a calma como mantra no começo da manhã, minha consagrada! Se você quer sextar sem se estressar, a recomendação dos astros é pegar mais leve e maneirar nas cobranças com quem convive e trabalha. O clima pode ficar tenso com parentes e pessoas que encontra sempre, mas com seu jeitinho e sua habilidade para conversar.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Se depender dos astros, você pode pular da cama com a corda toda e com vontade de falar umas verdades – eita, bebê! Convém segurar a onda e contar até cem para não deixar a sinceridade virar sincericídio, mas ainda bem que logo as vibes treteiras perdem força e o entrosamento melhora com todos. Sua sexta vai ficar mais positiva e não faltará disposição.

Leão

de 22/7 a 22/8

Sextou, leodivos e leodivas, mas é melhor ir suave na nave para não arranjar encrenca nas primeiras horas do dia. O recado vale principalmente para os assuntos financeiros e a ordem é agir com muita prudência para não correr o risco de cair em cilada ou preju. Em compensação, o clima muda da água para o vinho no período da tarde e aí sim não vai faltar oportunidade.

Virgem

de 23/8 a 22/9

A Lua segue brilhando no seu signo e coloca os seus dons em evidência, meu bombonzinho, mas se desentende com alguns astros e pede uma cota extra de paciência no período da manhã. Pense duas vezes antes de sair boquejando com uns e outros porque pode ter perrengues com colegas, pessoas próximas e o mozão. Ainda bem que tudo muda à tarde, o clima melhora sensivelmente.

Libra

de 23/9 a 22/10

Tô vendo aqui umas pegadinhas nas primeiras horas da manhã e a dica é abrir o olhão para não entrar em barca furada, librianjo! A Lua segue infernizando seu astral, treta com Saturno e recomenda atenção triplicada com as responsabilidades: se fizer corpo mole ou atrasar o serviço pode sobrar pra você. A saúde também vai oscilar, por isso, pegue leve e cuidese bem.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Alô meus irmãos e minhas irmãs astrais, sextar sextou, mas já aviso que o dia começa instável e convém ligar o radarzinho. Para ficar longe de tretas e bagacinhas, convém ser mais realista com seus projetos, controlar os ímpetos e ter mais jogo de cintura nos contatos. As relações em geral podem inspirar cuidados no período da manhã e é melhor fazer tudo com muita calma.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Suas ambições se elevam hoje e tudo indica que você vai sextar sonhando com sucesso, mas não descarte preocupações e zicas nas primeiras horas do dia, viu bebê? Terá que agir com mais determinação e focar nos compromissos para atingir seus propósitos. Também convém mostrar mais sabedoria e juízo ao passar o cartão ou abrir a carteira.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Quer sextar com boas vibes, driblar os probleminhas e garantir um dia tranquilo, Caprica? Então faça a sua parte, estabeleça prioridades e comece a manhã com mais disciplina. Os astros alertam que há risco de abraçar várias coisas de uma vez, gastar tempo, energia e não dar andamento ao que importa. O conselho é ter mais foco, reforçar a organização e cuidar primeiro do que for urgente.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Tudo certinho, meu cristalzinho? No começo do dia pode parecer que não, mas tenha paciência porque vai melhorar e os humilhados serão exaltados! Pra se garantir, dobre a cautela logo pela manhã e não se envolva em situações arriscadas, ainda mais ao lidar com negociações e dinheiro. Administre seus recursos com pulso firme, fuja de gastos supérfluos e foca nos boletos.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Calma na alma, meu docinho de amora! A tão aguardada sexta começa agitada e seu jeito pode ficar mais intransigente nas relações pessoais e no trabalho. Há risco de perder a boa à toa, portanto, convém se apoiar na natureza compreensiva do seu signo e ter mais paciência, mesmo porque a Lua promete ótimas vibes à tarde. Aí sim, tudo caminhará como planeja.

