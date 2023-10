Motoristas comemoram a implantação do sistema de ‘Onda Verde’ na avenida Rui Barbosa

Devido ao corredor de ônibus, câmeras monitoram o fluxo de veículos em tempo real

Após a instalação dos corredores de ônibus na avenida Rui Barbosa, no centro da Capital, motoristas temiam que o fluxo no local ficasse ainda mais prejudicado pela redução de faixas destinadas aos veículos de passeio, mas foram surpreendidos pela sinalização e monitoramento em tempo real, que permite o ajuste on-line dos tempos, verde, vermelho e amarelo, do sistema “Onda Verde”.

Tanto os corredores quanto os pequenos terminais de ônibus, que foram colocados na Av. Rui Barbosa, causaram muita polêmica e dúvidas a respeito da efetividade do projeto proposto, mas, após algum tempo de sua instalação, os motoristas já podem notar a melhora no trânsito, no trecho. Atualmente, a via conta com 13 controladores e 43 câmeras, cobrindo toda a sua extensão (7,6 km).

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) destacou que foram implantados controladores em tempo real, com câmeras que fazem a leitura da quantidade de veículos que passam no local e vão programando os semáforos em tempo real, gerando uma onda verde que facilita o fluxo.

A agência afirma ainda que todos os cruzamentos que são semaforizados na rua Rui Barbosa, entre a rua Quintino Bocaíuva e avenida Mato Grosso possuem essas câmeras, com a função de semaforização em tempo real. Elas não captam imagem, elas só contabilizam os veículos para cronometrar os semáforos em tempo real, sem a necessidade de uma equipe ir e programar o tempo semafórico.

O jornal O Estado esteve no cruzamento da Av. Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco, para conversar com os motoristas que passam pelo local e entender como essa sinalização tem trazido benefícios ao trânsito.

O motorista de aplicativo Antoniony de Paula disse que a onda verde, principalmente para quem trabalha como motorista, é muito benéfica, pois evita o congestionamento, principalmente em horário de pico.

“Eu passo nessa rua com bastante frequência e com o corredor de ônibus, a gente chegou a achar que ia piorar, mas já notamos que não vamos perder tempo, principalmente nesse trecho, que é bem no centro da cidade”, disse Antoniony.

Já Josiane Silva, que também trabalha como motorista de aplicativo, destacou que não imaginava que funcionaria tão bem após a instalação dos corredores e que em horário de pico o sistema inteligente facilita a vida de todos. “Ajuda, de fato, pois não precisamos mais ficar por horas parados, esperando, causando engarrafamento e cada vez mais horas no trânsito.”

“Não precisamos mais ficar horas parados, esperando, causando engarrafamentos” – Josiane Silva, motorista de app

Mesmo para quem não utiliza o trajeto com frequência, saber que o local é bem sinalizado é sinal de comodidade, como é o caso do analista de sistemas Gabriel Silva, que mesmo passando poucas vezes pelo centro da Capital, citou a importância de ações como essa, pelo órgão responsável. “Não é minha rota frequente, mas, como moro em Campo Grande, caso seja necessário, já sei que aqui o trânsito fluirá bem”, contou.

Por –Camila Farias

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.