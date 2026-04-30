Motorista de 56 anos fica ferido após explosão de água quente em caminhão na BR-262

Acidente ocorreu perto de Maria Coelho e vítima teve queimaduras no tórax e no braço

Um motorista de 56 anos precisou de atendimento médico depois de sofrer queimaduras enquanto mexia em um caminhão na BR-262, em Corumbá. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (29), por volta das 13h.

O homem foi atingido por água quente ao tentar abrir o radiador do veículo ainda com o motor em alta temperatura.

Segundo o portal Capital do Pantanal, o sistema estava sob pressão e liberou o líquido de forma repentina, atingindo principalmente o tórax e o braço esquerdo da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou o motorista consciente, apesar das queimaduras de segundo grau. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi levado para a UPA Guatós.

Após o atendimento, o homem ficou sob cuidados médicos na unidade.

Diante do ocorrido, os bombeiros reforçaram o alerta para esse tipo de situação. Abrir o radiador com o motor quente pode provocar jatos de vapor e água fervente, aumentando o risco de acidentes. A recomendação é aguardar o resfriamento completo do veículo antes de qualquer verificação.

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