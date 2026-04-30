Vice-campeã do The Voice Brasil 2025, Bell Éter faz show gratuito em Campo Grande

Apresentação acontece no dia 8 de maio, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita
O Sesc Teatro Prosa recebe, no dia 8 de maio, às 19h, o show “Bell Éter canta Grandes Vozes”, em Campo Grande. A apresentação é gratuita, com classificação livre, e os ingressos poderão ser retirados pela internet, na plataforma Sympla, a partir das 14h do dia 1º de maio.
No palco, a cantora sul-mato-grossense Bell Éter apresenta releituras de artistas conhecidos da música brasileira e internacional. O repertório mistura diferentes estilos e gerações, com canções de nomes como Maria Bethânia, Marília Mendonça, Djavan, Liniker, Whitney Houston e Sam Smith.
Natural da Capital, a artista começou a lançar músicas próprias nas plataformas digitais em 2022, transitando entre MPB, pop, soul e R&B. Em 2025, ganhou visibilidade nacional ao chegar à final do programa The Voice Brasil, ficando em 2º lugar pelo time da cantora Duda Beat.
O espetáculo faz parte da programação cultural do Sesc MS, ligado ao Sistema Comércio, que reúne instituições como Fecomércio, Senac e sindicatos empresariais.
