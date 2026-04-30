Sesc Teatro Prosa recebe espetáculos de dança, música e programação infantil de 7 a 9 de maio

O Sesc Teatro Prosa realiza, entre os dias 7 e 9 de maio, uma programação com apresentações de dança, música e espetáculo infantil. As atividades são gratuitas e abertas ao público, com ingressos disponíveis a partir de 1º de maio, às 14h, pela plataforma Sympla.

A programação começa no dia 7 de maio, às 19h, com o espetáculo de dança “Cabeça de Toco, Aqui Tudo é Mato”, com direção de Eduardo Fukushima. A obra aborda a relação entre ação humana e natureza, a partir de elementos como corpo, memória e território, com referências a manifestações culturais e ambientais do Centro-Oeste.

No dia 8 de maio, às 19h, será apresentado o show “Bell Éter canta Grandes Vozes”. O repertório traz releituras de intérpretes da música brasileira e internacional, promovendo conexões entre artistas de diferentes épocas.

Encerrando a agenda, no dia 9 de maio, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, do Grupo Casa. A apresentação acompanha a história de uma personagem que reflete sobre relações, autonomia e encontros ao longo da vida.

As classificações indicativas variam conforme a programação, sendo 16 anos para o espetáculo de dança e livre para as demais atrações.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.