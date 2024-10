Maratona inédita acontece em dezembro na Baía das Pedras

Com percursos de 12k, 21k e 42k, a prova contará com participação de atletas até da Inglaterra

Mato Grosso do Sul será o cenário da primeira edição do Pantanal Marathon, maratona de corrida de trilha que acontece no dia 14 de dezembro de 2024. A prova, que terá percursos de 12 km, 21 km e 42 km, colocará os atletas em meio à Baía das Pedras, na região da Nhecolândia, com trechos de areia fofa, travessias aquáticas e o clima do verão pantaneiro.

Realizado pelo Instituto Ìmòlé e organizado pela Bolt Realizações, o evento oferece uma experiência imersiva. O pacote de inscrição contempla transporte, alimentação e camping, garantindo que os atletas tenham a oportunidade de experimentar o estilo de vida pantaneiro.

O desafio começa no dia 12 de dezembro, com um ônibus partindo de Campo Grande em direção ao Corixão, de onde os participantes seguem em veículos 4×4 ou caminhões até a Fazenda Baía das Pedras. No dia 13, os corredores terão a chance de conhecer o local e retirar seus kits de competição, e no dia 14, a prova terá início. O retorno a Campo Grande está previsto para o dia 15 de dezembro.

Marcelo Sinoca (37), coordenador técnico da prova, fala com entusiasmo sobre os desafios que a prova vai oferecer. “A Fazenda Baía das Pedras está localizada em uma área com trilhas que beiram a Vazante do Castelo, uma região onde há água o ano inteiro. O percurso terá trechos de areia fofa, trilhas à beira da água e algumas travessias aquáticas. Muitos corredores se preocupam com os animais, especialmente os jacarés, mas posso garantir que eles são extremamente tímidos. Na nossa última visita de reconhecimento, os jacarés se afastaram antes mesmo de entrarmos na água”, contou Sinoca, em tom descontraído.

Para aqueles que não queiram se aventurar nas travessias a pé, a organização oferece a opção de fazer uma travessia em barcos. “Haverá pantaneiros no início, meio e fim de cada travessia para garantir a segurança dos atletas”, complementa o coordenador.

Um dos atletas que já está se preparando para esse desafio é Bruno Gomes, de 31 anos. Natural de Londrina, no Paraná, e atualmente morando em Swindon, na Inglaterra, Bruno tem conexão com o esporte desde a juventude. “Da minha adolescência até o início da vida adulta, ali nos 19 anos, eu participei de muita prova de mountain bike”, conta o atleta, relembrando seu passado de aventuras sobre duas rodas. No entanto, ele se afastou das competições por um tempo, seguindo outros caminhos.

Foi perto dos 30 anos que a realidade começou a mudar. “Quando cheguei perto dos 30 anos, a ficha caiu. Eu parei e refleti comigo mesmo que, se eu continuar da mesma forma, as coisas poderiam não ser muito boas no futuro”, admite. Com essa nova mentalidade, ele decidiu dar uma guinada na vida e começou a correr.

Embora o percurso por si já apresente desafios, o clima pantaneiro de dezembro será o verdadeiro teste para os participantes. Com temperaturas elevadas e alta umidade, a preparação física e mental será essencial. Sinoca sugere algumas orientações para os corredores: “Treinem em horários com sol, se possível em terrenos com areia, e testem os equipamentos que vão usar no dia da prova. Bonés ou viseiras serão itens obrigatórios para muitos, e quem tem tendência a desenvolver bolhas nos pés deve começar a testar produtos para prevenir esse problema, já que os pés dos atletas ficam molhados nas travessias aquáticas.”

Bruno também sabe que a aclimatação ao calor será um dos maiores desafios. Acostumado com o clima imprevisível da Europa, onde “todo dia chove, faz frio e venta muito”, ele acredita que a preparação física deve ser focada nas condições quentes do Pantanal. “Acredito que quem treina aqui na Inglaterra está preparado para correr em qualquer lugar do mundo. No entanto, o desafio em ambientes quentes é diferente”, afirma.

A aclimatação é o processo pelo qual o corpo se adapta às novas condições climáticas, especialmente em situações de calor intenso. Para os atletas, a aclimatação também envolve aprender a lidar com a umidade, o que pode aumentar a sensação de calor e afetar a capacidade de hidratação. “É fundamental que os atletas se preparem melhor, treinando em horários de sol e testando seus equipamentos e estratégias de hidratação”, recomenda Sinoca. A adaptação ao clima do Pantanal será essencial para garantir que os competidores consigam enfrentar não apenas o percurso desafiador, mas também as condições climáticas únicas da região.

Kmais Clube As inscrições para a Maratona do Pantanal poderão ser feitas até dia 8 de dezembro, pelo site do

Leia Mais

https://oestadoonline.com.br/cidades/90-dos-empresarios-esperam-vender-mais-no-dia-das-criancas-de-2024/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.