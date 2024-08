Motorista capota carregado com produtos contrabandeados durante perseguição

Contrabandista capotou o carro que conduzia, nessa quarta-feira (7), em uma estrada vicinal em Laguna Carapã, distante 305 quilômetros de Campo Grande, após fugir de uma abordagem policial.

Conforme relato, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam fiscalização de rotina na rodovia, quando se depararam com dois carros em alta velocidade.

Os agentes tentaram abordar os automóveis, mas ambos motoristas fugiram. Após alguns quilômetros, o condutor do Chevrolet Corsa abandonou o carro às margens da pista e fugiu a pé em meio a mata.

Já o homem que dirigia o Fiat Pálio perdeu o controle da direção e capotou o automóvel. Por conta do acidente, precisou ser socorrido até o Hospital Municipal de Laguna Carapã.

Os militares precisaram do auxílio de uma pá carregadeira para trazer o veículo até a estrada. Dentro dele foram encontrados dois fardos de relógios, dois fardos de óculos e 850 pacotes de cigarro. O caso foi registrado na Receita Federal de Ponta Porã.

