Em Campo Grande morador de rua é agredido com pedradas na cabeça enquanto dormia; veja vídeo

Na noite desta quarta-feira (7), um homem em situação de rua foi agredido com tijoladas na cabeça enquanto dormia em frente a um estabelecimento de autopeças na Avenida Júlio de Castilho, bairro Vila Alba.

O homem, que tem por volta de 30 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado em estado grave à Santa Casa, onde permanece na ala vermelha sem identificação

De acordo com informações a vítima estava em dívida com o agressor.

