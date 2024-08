Condenado por estuprar criança em Angélica é preso no Mato Grosso

Homem de 39 anos que estava foragido após ser condenado por estupro de vulnerável foi preso, nessa quarta-feira (7), em São José do Rio Claro (MT), após investigação policial.

De acordo com divulgado, a Polícia Civil e a Polícia Federal trocaram informações sobre o autor, que acabou localizado em uma propriedade rural do município mato-grossense.

Contra o homem havia um mandado de prisão definitiva em aberto decretado pela comarca de Angélica, onde ocorreu o crime contra uma criança. A condenação definida é de 15 anos prisão.

O autor foi encaminhado à delegacia da cidade, onde a formalização do mandado judicial será decretado e, posteriormente, estará à disposição do Poder Judiciário.

