Motorista capota caminhonete e abandona veículo às margens da MS-395

Motorista não identificado capotou a caminhonete que conduzia, nesse sábado (14), na MS-395, em Bataguassu, e abandonou o veículo às margens da rodovia.

De acordo com o site Cenário MS, o automóvel foi encontrado com as quatro rodas para o alto. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, pensando que alguém pudesse estar ferido no interior do veículo, mas quando os brigadistas chegaram ao local, não encontraram ninguém.

O veículo de luxo, uma Toyota SW4 também estava sem pertences no interior. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada para registrar a ocorrência e descobrir o motivo do acidente.

