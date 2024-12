Pesquisa prevê aumento de 5% do PIB do agronegócio para 2025

Estudo também apresenta recorde de 322,5 milhões de toneladas para a safra de grãos 2024/2025

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) divulgou uma pesquisa nesta semana que aponta um crescimento de 5% no PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio brasileiro para 2025. Essa recuperação será favorecida pela projeção de aumento na produção de grãos, pelo crescimento das atividades da indústria de insumos agropecuários e pelo desempenho do setor de agroexportação.

Esse aumento representa uma vitória para os agricultores, especialmente após a queda nas colheitas de soja e milho em 2024, causada pela estiagem que prejudicou as principais safras do Brasil e limitou o desempenho do setor naquele ano. De acordo com as projeções, a agricultura, após uma temporada marcada pela redução da safra, deve experimentar um crescimento próximo a 6%. Para a pecuária, a expectativa é ainda mais otimista, com um aumento de 9,2%, destacando-se a bovinocultura de corte, que deve ter uma expansão de 20,9% impulsionada pelos preços.

Aproximadamente 60% da produção brasileira está concentrada em quatro produtos principais: soja, carnes, milho e cana-de-açúcar. Com isso, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) prevê um recorde de 322,5 milhões de toneladas para a safra de grãos 2024/2025, representando um aumento de 8,2% em comparação com a temporada anterior.

Previsões para safra de MS

O economista da GSM Consultoria e Projetos, Sthênio Martins, afirma que as mudanças climáticas causadas pela ausência de chuvas devido ao fenômeno El Niño no estado resultaram em uma queda na safra 2023/2024 de soja, que está abaixo da média nacional. “Para Mato Grosso do Sul, no caso da soja, a variação da safra de soja entre 2023/2024 e 2022/2023 foi ainda menor do que a média do Brasil, reduzindo 19,49% no resultado da produção do Estado, muito impactado pela ausência de chuva”.

Em sua análise, ele explica que isso contribuiu para uma redução do VBP (Valor Bruto da Produção), uma variação negativa de 16,82%. “Nesse sentido, com uma produção menor e a queda do preço, tanto da soja quanto do milho, o total exportado pelo MS entre janeiro e outubro de 2024 comparado com o mesmo período de 2023 reduziu 3,65%”.

Já para o ano de 2025, o economista estima que essa mesma produção de soja deve ter um potencial voltado ao crescimento. “A projeção de produção de soja para o Estado de Mato Grosso do Sul deverá crescer 26,71% por conta de melhores condições climáticas segundo dados da Conab. Com isso, a expectativa para o setor agrícola é de recuperação, o que contribui para a rentabilidade dos produtores e, consequentemente, impacto em outros setores como o caso do comércio em regiões que tem forte influência do agronegócio”.

Projeções para 2025

O VBP do setor agropecuário brasileiro deve registrar um crescimento em torno de 7% em 2025, alcançando uma receita de 1,43 trilhões de reais. Isso ocorre após um aumento modesto de apenas 0,3% em 2024, ano em que a agricultura enfrentará uma queda de 2,5%. Contudo, a pecuária deve experimentar uma alta de 6,2%, totalizando 453,3 bilhões de reais.

Com a expectativa de recuperação na safra, especialmente com o plantio de soja se aproximando do fim no Brasil, a entidade antecipa uma desaceleração nos preços dos alimentos no país, prevendo um aumento de 5,75% em 2025, em comparação a 8,49% em 2024.

Por João Buchara

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram