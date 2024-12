Gestores de MS destaca parcerias e resultados em retrospectiva

Em 2024 foram executados em média 94% dos projetos propostos no início do ano

Um ano com saldo positivo, assim avaliou gestores de Mato Grosso do Sul durante reunião de balanço com secretários, diretores e dirigentes de autarquias e fundações, na sexta-feira (13). Na ocasião foram apontadas ações das pastas ao longo deste ano, e alinhamento para traçar novas diretrizes para 2025. No geral, os representantes acordaram que foi um ano de entregas importantes para a sociedade. Nos eixos estratégicos, os projetos realizados gira em torno dos 70% em 238 iniciativas. No quesito “Desenvolvimento Social” foram cumpridos 126 projetos, “Governança e Gestão” foram executados 72 e “Produção, Competitividade e Integração” 42 iniciativas. Já no eixo “Inovação e Sustentabilidade” foram apresentados 35 projetos.

O secretário-executivo da Segem (Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), Thaner Castro Nogueira, apresentou o balanço das ações desenvolvidas e pontuou que em 2025 será o 10° ano que o projeto dos contratos de gestão está em execução no Estado. “A ideia é ampliar, ações de médio e longo prazo. A questão do mapa estratégico com eixo de desenvolvimento social é primordial para o Governo. Manter o foco nas ações e não tirar o olho dos indicadores é uma forma de medir como estamos transformando a vida da população”, explicou Thaner.

Ainda no entendimento do governador, as relações com outros atores políticos e públicos são fundamentais para atender os anseios da população. “Não podemos jamais subliminar ou não levar em consideração os agentes políticos que são eleitos pela população de Mato Grosso do Sul e que também conduzem os destinos do Estado. Política se faz conversando, seja dentro de casa, no relacionamento com o vizinho, com os chefes, com o subordinado, todo mundo. A política é o simples ato de conversar, convencer, argumentar e opinar”, frisou.

Presente à reunião secretarial, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) ao se manifestar também ressaltou o trabalho coletivo para o cumprimento das metas. “Esse trabalho coletivo nos fortalece com entregas, como a que acabo de participar em Chapadão do Sul com obras de saneamento”, comentou. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, lembrou do programa municipalista “MS Ativo”, que será importante para apoiar os prefeitos e prefeitas num novo ciclo a partir do ano que vem.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, destacou como imprescindível a estratégia de comunicação para trazer mais visibilidade às entregas e demandas da sociedade, e pediu aos secretários especial atenção nessa área. “Os planos de Governo não são ações isoladas, são eixos que se conectam dentro de cada secretaria”, disse Perez.

Contratos de gestão

A avaliação anual dos contratos de gestão apresentou resultado positivo com a execução média de 94% dos projetos propostos no começo do ano. “Foi um ano extremamente positivo para o nosso Estado, onde políticas públicas importantes foram reforçadas, inovadas, com grandes ações conquistadas ao longo desse período. E é o momento que a gente para e faz esse balanço, olhar os contratos de gestão, para poder melhorar, faz parte do processo de planejamento e execução de todas as áreas de atuação do Estado”, afirmou o governador.

Criado em 2015 sob a liderança do então secretário de Governo, Eduardo Riedel, atualmente governador do Mato Grosso do Sul, os contratos de gestão definiram as metas de cada pasta para o ano, tendo como foco melhorar as entregas aos cidadãos, estabelecendo compromissos com a sociedade.

