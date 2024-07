MS será representado pela Escolinha Pezão/Chelsea na Taça Brasil de Clubes Especial Sub-08 Masculino, em João Pessoa

Os jogos seguem até 20 de julho e a competição poderá ser assistida ao vivo pela CBFS TV, ou pelo canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal.

Neste domingo (14), a Escolinha Pezão/Chelsea representará o Estado na Taça de Clubes Especial Sub-08 Masculino, em João Pessoa (PB), no Ginásio Vila Olímpica Parahyba. O time está no Grupo C, composto por Meninos da Paraíba (PB), APCEF (MA) e Real Amazonas (AM).

A primeira rodada terá seis partidas entre os três grupos da competição.

O Estado retornará à quadra na segunda-feira (15), jogando contra a APCEF (MA), às 13h15, e encerrará a fase de grupos diante do Real Amazonas (AM), às 14h30, no dia 16.

Os jogos seguem até 20 de julho e a competição poderá ser assistida ao vivo pela CBFS TV, ou pelo canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal.

