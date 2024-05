Motorista abandona veículo com meia tonelada de maconha em estrada

Na manhã de sexta-feira (18), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) confiscaram uma Fiat Strada sem placas, encontrando 601,8 quilos de maconha a bordo. Nenhum indivíduo foi detido durante a operação.

Os agentes estavam patrulhando nas proximidades do Assentamento Antonio João, área rural de Itaquiraí, quando avistaram o veículo sem identificação. O condutor, ao perceber a presença policial, abandonou o veículo e escapou, não sendo localizado.

A ocorrência, juntamente com o veículo e a droga apreendida, foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil em Itaquiraí. O valor do prejuízo causado pelo crime é estimado em R$ 1,27 milhão.

