Fim de semana com vacinação em diversos pontos da Capital

Neste fim de semana, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza plantão de vacinação em unidades de saúde, shoppings, supermercado e escola. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a gripe e Covid-19.

No sábado, dia 18, serão seis pontos de vacinação: Norte Sul Plaza Shopping, das 10h às 18h, Comper Itanhangá, das 9h às 16h, E.M Irene Szukala, das 8h às 12h e as Unidades de Saúde da Família (USFs) 26 de Agosto e Botafogo, das 7h30 às 17h, e a USF Aero Rancho, das 8h às 12h. Já no domingo, dia 19, a vacinação acontece nos shopping Norte Sul, das 11h às 19h, e no Comper Itanhangá, das 9h às 16h.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destaca a importância da vacinação, sobretudo para as pessoas do chamado grupo de risco, que inclui os idosos. ” Estas pessoas acabam sendo mais suscetíveis a desenvolverem formas graves da doença, aumentando o risco de internação e morte. Por isso é fundamental que elas sejam vacinadas, reduzindo assim os riscos”, complementa.

Neste ano, já foram notificados 1.311 casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGS) em Campo Grande, sendo 131 de Influenza A. A doença vitimou 12 pessoas até o momento no município. Em razão do aumento expressivo dos casos de doenças respiratórias, o município decretou situação de emergência por 90 dias.

Em Campo Grande, até o dia 16 de maio foram aplicadas 125.497 doses de vacinas contra a Gripe. Desde a semana passada, a vacina da gripe está liberada para todas as pessoas a partir de seis meses.

Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande

