Motociclistas invadem joalheria e levam R$ 500 mil em joias

Uma joalheria na área central de Dourados foi assaltada na tarde desta segunda-feira (13). De acordo com informações iniciais, dois homens, que estavam em uma motocicleta alta, invadiram o estabelecimento e levaram cerca de R$ 500 mil em joias.

Conforme o site Dourados News, a Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) está investigando o caso com objetivo de identificar os responsáveis pelo crime. Não há mais informações disponíveis sobre as circunstâncias do assalto, mas a investigação segue em andamento.

A ocorrência está em andamento e não se sabe o paradeiro dos ladrões.

