Riedel e Adriane oficializam subsídio que garante passe do estudante na Capital

Após reunião, o governador Eduardo Riedel anunciou no final da manhã desta segunda-feira (13), ao lado da prefeita da Capital, Adriane Lopes, o valor do repasse de pouco mais de R$ 10 milhões (R$ 10.017.180,00) para Prefeitura de Campo Grande, que será usado para arcar com os custos do transporte público coletivo dos alunos da Rede Estadual de Ensino.

Durante seu pronunciamento, Riedel destacou que este apoio do Estado vai ajudar Campo Grande na hora de equacionar um “preço menor” do transporte coletivo à população. Para ele a parceria, favorece o cidadão campo-grandense que utiliza o transporte coletiva. “Tivemos uma reunião com a prefeita, onde fechamos o valor de repasse do Governo do Estado em R$ 10 milhões, que é o cálculo feito em cima dos alunos da Rede Estadual de Ensino que utilizam o transporte público na Capital. Ficamos muito satisfeitos em colaborar, neste pleito que é justo”, afirmou o governador.

Já a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, agradeceu ao governador pela renovação deste convênio, que segundo ela vai trazer um ‘valor justo’ da tarifa ao bolso do cidadão. “Esta ação do governador traz para nós um alívio no valor da tarifa para população e aos usuários do transporte coletivo”, destacou a prefeita.

Segundo Riedel, essa ação também tem um viés municipalista, bandeira da gestão Estadual, que visa atender os 79 municípios sul-mato-grossenses em suas principais necessidades e demandas, nas mais diversas áreas, desde o transporte coletivo urbano, até setores essenciais como educação, saúde, segurança e infraestrutura, dentre outros.

O apoio do Governo nas gratuidades de alunos da rede estadual foi iniciado ainda no ano passado, quando o transporte coletivo da cidade enfrentou uma crise e a prefeitura pediu ajuda para o Estado. Diante disso, foi firmado convênio em 29 de junho, com duração até 31 de dezembro, no valor de R$ 7,2 milhões.