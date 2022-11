Seleção brasileira se apresenta e fará primeiro treino sem Neymar

A seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira (14), em Turim na Itália, onde fará seu primeiro treino para a Copa do Mundo 2022 com o grupo quase completo, à exceção de Neymar e Marquinhos, que chegarão no fim da tarde.

O trabalho está marcado para 16h (12h de Brasília), no Centro de Treinamentos da Juventus. As atividades seguem durante a semana e, no sábado (19), a seleção viaja para o Qatar. A estreia contra a Sérvia será no dia 24.

Os primeiros a chegar à Itália foram o goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o centroavante Pedro, que viajaram com a comissão técnica no último sábado, desembarcando no domingo. Nesta segunda-feira, os atletas que atuam na Europa começaram a se apresentar pela manhã.

Os primeiros foram Vinicius Junior e Eder Militão, do Real Madrid, da Espanha, além de Alex Sandro, Danilo, Bremer, Rodrygo, Raphinha e Dani Alves. O bloco foi finalizado com os jogadores que vieram da Inglaterra, país que concentra a maior parte dos convocados.

