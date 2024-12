AGE da Cassems rejeita proposta de limitação de reeleições à presidência

Assembleia teve como pauta principal a discussão de reformas estatutárias

Surpreendentemente, beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) que participaram da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta terça-feira (10), rejeitaram a proposta de limitar a reeleição ao cargo da presidência. A AGE da Cassems reuniu beneficiários titulares de diferentes regiões do estado.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que apesar das diferenças o diálogo e a participação coletiva é fundamental em momentos de decisão. Para Ayache o que deve prevalecer sempre é o compromisso de manter a Cassems sempre entre os maiores e melhores planos de saúde.

“Essa foi uma assembleia que contou com uma participação muito grande dos servidores, o que foi muito importante para nós, é algo que sempre propomos: que os servidores participem ativamente das decisões da Cassems. E aqui nós apresentamos, além da conjuntura econômica dos planos de saúde, a proposta de limitação a reeleição”.

Ayache reforçou a importância da divergência de ideias e opiniões para os momentos decisivos do plano, mas que o compromisso com a instituição deve prevalecer.

“O que ficou claro é que estamos todos comprometidos em construir juntos um plano de saúde cada vez melhor, que continue sendo uma referência de cuidado e excelência para os nossos servidores e seus familiares”, afirmou Ayache.

O beneficiário Leonardo Corniani Dias reforça a importância de manter o objetivo coletivo em mente durante as discussões. “O que eu desejo é que o pensamento seja convergido para o bem comum”, afirmou.

A valorização da participação dos beneficiários do plano é uma das características que definem a atuação do plano de saúde. Esse modelo administrativo quebra as barreiras da gestão tradicional, destacando-se pela abertura ao diálogo e à transparência. Para a Caixa dos Servidores, a diferença de opiniões é uma força que impulsiona a sua administração.