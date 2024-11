Motociclista morre após perder o controle da direção em Guia Lopes da Laguna

Na noite de ontem (16), um motociclista identificado como Antônio Rocha Nunes, de 42 anos, morreu após perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e bater no meio-fio na MS-382, região da Retirada da Laguna, em Guia Lopes da Laguna.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem seguia numa motocicleta Honda CG 125, de cor preta, quando perdeu o controle, saiu da pista e foi parar em área de vegetação.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas e estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Iml (Instituto Médico Legal).

