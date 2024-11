Mãe é denunciada após ser acusada de maus tratos contra o filho adolescente em Campo Grande

Ontem (01), uma mulher, de 30 anos, residente no bairro Jardim Campo Belo, em Campo Grande, foi denunciada por maus tratos contra o filho adolescente, de 13 anos.

Após a denúncia, o pai da criança foi chamado na delegacia para confirmar a paternidade e ao pedir informações sobre a situação do filho na secretaria de saúde, foi informado que o garoto tinha indícios de maus tratos, que poderiam ter sido praticados pela mãe.

O homem tentou falar com o filho, mas foi impossibilitado devido a ex companheira registrar um boletim de ocorrência contra ele e acionar medidas protetivas.

O adolescente ainda não deu depoimento na delegacia e o caso está sob investigação da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

