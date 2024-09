Homem morre após bater moto de frente com caminhonete na MS-289

Homem ainda sem identificação morreu, na noite deste sábado (31), na MS-289, em Amambai, distante 350 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia de frente com uma caminhonete.

Conforme boletim de ocorrência, o condutor de uma Chevrolet S10 contou que seguia pela pista, quando ao passar por uma curva, foi surpreendido pelo motociclista vindo no sentido contrário.

O motorista não conseguiu evitar a colisão frontal, derrubando a vítima ao solo. Devido os graves ferimentos, o homem morreu ainda no local. O condutor do carro acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Ele passou por teste do bafômetro que não atestou a presença de álcool no sangue. Equipe da Perícia esteve no local para investigar as causas do acidente. O caso foi registrado na delegacia da cidade como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

