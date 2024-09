Vítimas de queda de avião em Costa Rica são identificadas

A Polícia Civil por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) identificou as duas vítimas da queda de um avião monomotor, na tarde desse sábado (31), em Costa Rica, distante 326 quilômetros de Campo Grande. Trata-se de Carlos Antonio Gomez Ortiz, de 31 anos e nacionalidade paraguaia, e Elison de Jesus Martines, de 40 anos, morador de Ribas do Rio Pardo.

A continuidade das investigações será feita pelo DRACCO, que está aguardando uma equipe do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), para dar prosseguimento às apurações em relação aos motivos que levaram o avião à queda.

De acordo com o delegado de Costa Rica, Jhonny Garcia, além da Polícia Civil, estiveram no local o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Perícia. “A aeronave estava bastante destruída pelo fogo. Em um primeiro momento não foi possível a identificação das vítimas, sendo possível apenas determinar que eram do sexo masculino”, disse.

A perícia foi acionada e os corpos foram liberados para a funerária. Após passarem por exame necropapiloscópico, foram identificados. Carlos era quem pilotava a aeronave e Elison estava como passageiro.

De acordo com a diretora do DRACCO, delegada Ana Claudia Medina, o avião trata-se de uma aeronave experimental Paradise, prefixo PU ICL. Uma equipe delegacia já se deslocou para Costa Rica, enquanto outra aguarda o Cenipa, que deve chegar no início da tarde deste domingo.

Conforme a delegada Medina, neste sábado, a prioridade foi a liberação dos corpos. “Liberamos primeiro os corpos e assim que os destroços do avião esfriaram, demos início ao trabalho de investigação. O que levantamos até o momento é que a aeronave estava fazendo um voo de experiência, voou cerca de 40 minutos na localidade e o sinistro ocorreu quando ela estava realizando o pouso”, destacou.

