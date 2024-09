Bezerro de Mato Grosso do Sul sinaliza recuperação, com alta mensal de 2,3% em agosto

No mercado de reposição, o cenário atual é favorável. O preço do bezerro em Mato Grosso do Sul (Indicador Cepea) segue em alta, acumulando valorização de 2,28% na parcial de agosto, a maior do ano, destaca a Agrifatto.

Com isso, o animal está cotado, em média, a R$ 2.064/cabeça. “A expectativa agora é de contínua valorização até dezembro/24”, acredita a consultoria. No mercado de São Paulo, mesmo com a escassez de pastos em grande parte das regiões do Estado, as cotações dos animais de reposição subiram ao longo desta semana, com exceção do boi magro, informa a Scot Consultoria.

O estado de São Paulo, enfrenta a pior seca desde, no mínimo, 1981 para o segundo quadrimestre do ano. “Dessa forma, com a pastagem limitada, a ponta compradora está optando por segurar os investimentos de renovação do rebanho”, justifica a médica veterinária Mariana Guimarães, analista da Scot Consultoria.

No entanto, continua Mariana, com escalas mais enxutas no mercado do boi gordo e o bom ritmo da exportação de carne bovina in natura, os vendedores no mercado de reposição têm pedido incrementos nos preços das categorias de reposição.

Na comparação semanal, nas praças pecuárias paulistas, o cenário geral no mercado de reposição é de boas notícias para a ponta vendedora, destaca a analista. Nesta semana, as cotações dos machos, com exceção ao boi magro, subiram em média, R$ 15,10 por cabeça. Para as fêmeas, em média, a alta foi de R$ 33,17 por cabeça.

“Apesar da queda no preço para o boi magro nesta semana, na comparação mensal, a categoria apresenta alta de 1,1%”, observa Mariana. Dessa maneira, para os machos, a cotação do bezerro de desmama, do bezerro de ano e do garrote apresentaram altas na semana, de 0,4%, 1,1% e 0,4%, respectivamente. Para o boi magro, a cotação caiu 0,3%, segundo a Scot.

Para as fêmeas, o quadro é de incremento nos preços de todas as categorias. Na semana, a cotação da novilha foi a que subiu de forma mais intensa (4,7%), seguida pela vaca boiadeira (1,3%), bezerra de desmama (0,6%) e pela bezerra de ano (0,4%).

Troca favorável

A proximidade do final de agosto trouxe boas notícias para os recriadores/invernistas. A relação de troca mostra-se favorável para todas as categorias de machos destinados à reposição, com melhora mais intensa para o bezerro de ano (5,5%), seguida pelo bezerro de desmama (4,9%), pelo garrote e pelo boi magro (1,1%, ambos), segundo dados apurados pela analista Mariana.

Dessa forma, no momento, com a venda de um boi de 19@ é possível comprar 2,28 bezerros de desmama, 2 bezerros de ano, 1,70 garrote e 1,4 boi magro. “A expectativa é de melhora na condição de pastagens apenas a partir da segunda quinzena de setembro”, antecipa Mariana, que recomenda: “Durante esse período, a suplementação dos bovinos em pasto se faz necessária para os recriadores/invernistas”.

Com isso, diz a analista, espera-se que o cenário de preços no mercado de reposição “permaneça inalterado, sem descartar quedas pontuais”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais