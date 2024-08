Motociclista invade pista e morre após ser atingida por carro na MS-386

Uma motociclista de 53 anos, que não teve o nome divulgado, morreu ao invadir uma das pistas do trevo que dá acesso ao distrito de Jacareí e ser atingida por carro que seguia no sentido contrário, na tarde de domingo (25). A cidade fica próxima de Japorã, a 467 km de Campo Grande, e a vítima estava em uma Honda Biz.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do Volkswagen Virtus transitava na rodovia em uma viagem a trabalho, na companhia de uma colega. Quando chegaram ao trevo de acesso ao distrito, avistaram a motocicleta seguindo reto, até chegar no guard-rail.

Foi quando chegou às margens da pista que a condutora da moto “virou” para o sentido contrário, indo em direção ao veículo das testemunhas. O motorista tentou desviar, mas acabou colidindo de frente.

Autoridades policiais foram ao local e não encontraram testemunhas. Foi realizado teste do bafômetro no motorista do Virtus, que não apontou a presença de álcool no sangue. A moto da vítima tem placas de Itaquiraí. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil de Japorã.

