Desfile cívico levou 20 mil pessoas às ruas de Campo Grande apesar do frio intenso

Campo Grande completa nesta segunda-feira (26) 125 anos e, apesar das temperaturas baixas registradas na manhã de hoje, cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile cívico que já é tradição nesta data.

De acordo com a Sedes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), 56 instituições entre escolas, projetos sociais, associações e forças de segurança se apresentaram para as milhares de pessoas.

Além disso, houve a tradicional corrida do facho, com revezamento de equipes masculinas e femininas que se iniciou às 6h. Os competidores partiram da esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de maio, seguindo pelas ruas Dom Aquino, 14 de julho e 15 de novembro. O percurso totalizou 5 quilômetros.

O 1º lugar ficou com a equipe ADAC / A, que realizou a prova no tempo de 22 minutos, 25 segundos e 5 centésimos; a Turma do Longo conquistou com o segundo lugar, concluindo o trajeto em 22 minutos, 8 segundos e 8 centésimos; a terceira colocação ficou para a equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realizou a prova em 22 minutos, 20 segundos e 8 centésimos.

Já na categoria masculina, utilizando o mesmo percurso, os competidores precisaram percorrer cerca de 10 mil metros, numa prova composta por 10 voltas. A campeã da edição 2024 foi a equipe ADAC / A, que alcançou o tempo de 34 minutos, 50 segundos e 1 centésimo; a vice-campeã foi a Percurso Livre, com a marca de 36 minutos, 7 segundos e 2 centésimos; a terceira colocação ficou para o Corpo de Bombeiros Militar, finalizando o trajeto em 36 minutos, 20 segundos e 3 centésimos.

Todas as equipes vencedoras, tanto na categoria masculina, quanto na feminina, receberam troféus e medalhas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram