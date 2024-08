Bombeiros combatem há 3 dias fogo que começou em carreta com algodão na BR-163

São combatidas há três dias, pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, as chamas que consumiram uma carreta bitrem carregada com algodão, na tarde da última sexta-feira (23). O veículo pegou fogo quando transitava no trecho da BR-163 que corta o distrito de Laje, em Costa Rica.

Elas acabaram se alastrando pela vegetação das proximidades. O último boletim da corporação militar divulgou que o incêndio foi reduzido significativamente, mas continua mobilizando equipe para apagá-lo completamente.

Testemunhas ouvidas pelo site de notícias O Correio News, afirmaram que o incêndio começou quando o motorista ainda estava no veículo. Ele conseguiu desacoplar o “cavalinho” da carreta bitrem, evitando que o fogo chegasse à cabine. A carga de algodão foi toda perdida. Ainda segundo o jornal local, não houve feridos.

Até a noite de ontem (25), bombeiros e brigadistas enfrentavam outros incêndios na região do Parque Estadual das Nascentes do Taquari, em Costa Rica. Havia dois focos dentro do local.

Famoso por ter uma grande cachoeira, o Parque Municipal do Salto do Sucuriú, no mesmo município, também tinha foco de incêndio nas proximidades.

Em Costa Rica, a temperatura máxima deve atingir os 25ºC nesta segunda-feira (26). Ela tende a se elevar, com previsão de subir para 32ºC amanhã (27), de acordo com o Ceptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).

O Corpo de Bombeiros informou ainda que combate outros incêndios nas cidades de Paranaíba e Coxim. Na primeira, a situação demandou o envio de duas equipes. “O clima na região ainda continua em estado crítico”, destacou a corporação sobre as condições desfavoráveis ao trabalho.

Em Coxim, há mais de um foco ativos. Um deles se aproxima da região urbana do município e a área onde vivem população tradicional. “Foi realizado um sobrevoo na região, no qual foram observados focos no morro do Cristo (próximo ao perímetro urbano) e focos a nordeste da cidade, próximo à área onde habita a população ribeirinha”, informou o Corpo de Bombeiros. Áreas nos municípios que abrangem o Pantanal, além de Naviraí e Camapuã, não têm chamas presentes, mas seguem em monitoramento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram