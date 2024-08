Vaca é resgatada por guincho após cair em fossa em Batayporã

Uma vaca precisou ser resgatada por guincho e trator, na tarde desse domingo (18), em Batayporã, distante 311 quilômetros de Campo Grande, após cair em uma fossa do assentamento São Luiz.

Conforme informações, após o animal cair no buraco, o dono acionou o Corpo de Bombeiros. O trabalho foi bastante dificultoso e foi necessário amarras as patas com cordas para que ela pudesse ser içada.

Os veículos de grande porte ajudaram no resgate da vaca. Não há informações se o animal foi resgatado com vida ou não.

