Morre bebê afogada pela mãe em bacia na cidade de São Gabriel do Oeste

Morreu na manhã desta quinta-feira (9), em São Gabriel do Oeste, distante 137 quilômetros de Campo Grande, a bebê de 11 meses afogada pela própria mãe em uma bacia. O caso aconteceu no dia 3 de setembro, quando a menina tinha apenas oito meses de vida.

De acordo com a avó da criança, a bebê ficou pouco mais de um mês internada na Santa Casa, quando recebeu alta em outubro do ano passado. À época, nas redes sociais, a mulher chegou a comemorar a melhora da neta, escrevendo ““Busquei o Senhor e Ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores”.

Porém, nesta quinta-feira, a pequena teve uma piora e acabou morrendo. As causas não foram divulgadas. “Hoje o céu vai brilhar mais forte, pois ganhou uma nova estrelinha. A despedida sempre é dolorosa, mas eu sei que você está bem melhor agora. Te amarei para sempre”, publicou a avó da bebê.

No dia do crime, a mãe estava com a bebê na casa e a afogou na bacia que usava para dar banho. A avó da menina chegou pouco tempo depois e encontrou ela submersa.

Desesperada, saiu na rua pedindo ajuda e acionou a polícia. A bebê foi levada para o hospital de São Gabriel do Oeste, mas por conta da gravidade precisou ser transferida para Campo Grande. A mãe da menina foi presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.