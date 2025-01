Operação Piracema: Fiscalização em Empreendimentos Turísticos de Bonito e Pesqueiros da Região são intensificadas

Nos dias 09 e 10 de janeiro, a “Operação Piracema” será instensificada com mais fiscalizações em empreendimentos turísticos na região da Serra de Bodoquena/MS. Durante a operação, equipes compostas por policiais ambientais de Campo Grande, Aquidauana, Jardim e Bonito visitarão cerca de 40 empreendimentos turísticos. A fiscalização será feita pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA)

Com a chegada das férias e o aumento do fluxo de visitantes em Mato Grosso do Sul, especialmente nos atrativos de Bonito, a PMA reforça seus esforços para mitigar os impactos ambientais gerados pela intensa movimentação de turistas e pela atuação dos empreendimentos locais.

A fiscalização abrangerá os municípios de Jardim, Bonito e Bodoquena, com foco na verificação das estruturas turísticas que utilizam recursos naturais, no cumprimento das condicionantes das licenças ambientais e na observância da legislação ambiental vigente.

Além das fiscalizações, a operação também tem caráter preventivo. As equipes da PMA orientarão visitantes, turistas e responsáveis dos empreendimentos, sobre a importância do uso sustentável dos recursos naturais do estado. A fiscalização incluirá a destinação adequada de resíduos e repressão a eventuais infrações ambientais.

Pesca Predatória

A operação também visa combater a pesca predatória. Paralelamente à fiscalização em balneários da região, a PMA realizará barreiras em estradas vicinais e ações nos pesqueiros locais com foco no combate à pesca ilegal e no transporte de pescado irregular.

Por meio de ações de policiamento preventivo e repressivo, o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental reforça a fiscalização nos rios da Bacia do Paraguai durante a “Operação Piracema”. Com o aumento do fluxo de turistas na região de Bonito, referência em turismo de natureza, é fundamental garantir a conservação e a sustentabilidade ambiental dos recursos naturais utilizados no setor.