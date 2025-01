Batata-doce, alface e mais: alimentos da dieta iniciam ano com preço em queda na Ceasa/MS

Para quem quer entrar em forma neste início de ano, ter uma dieta balanceada é essencial. Na Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), quem busca uma alimentação mais saudável não apenas encontra frutas, verduras e legumes da melhor qualidade, como também os adquire com os melhores preços.

Diversas verduras e legumes da dieta iniciaram o ano com queda nos preços nas Centrais, conforme a Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento) da Ceasa. O segredo para encontrar o melhor preço é pesquisar entre as empresas que trazem seus produtos diretamente do campo para revender na Central.

O saco de batata-doce, legume indispensável no prato de quem se exercita regularmente, está custando, em média, R$ 55,00, valor 15,3% mais barato que o praticado em dezembro, quando o produto chegou a ser vendido por R$ 65,00. Já a caixa de alface crespa, outra queridinha das saladas, antes vendida por R$ 40,00, agora sai por R$ 35,00.

Importante destacar que nem todos os permissionários da Ceasa vendem exclusivamente no atacado. Ou seja, o cliente pode ir até os boxes, escolher os produtos e comprar por quilo, por um preço um pouco acima do valor da caixa ou do saco fechado.

O mesmo vale para as frutas, que também são imprescindíveis na dieta de quem se exercita. O segredo para encontrar o melhor preço é pesquisar entre as empresas que trazem seus produtos diretamente do campo para a Ceasa.

Entre as folhagens que estão com preços em queda, outros destaques são o agrião e a couve, vendidos por R$ 2,00 o maço, e a rúcula e o espinafre, por R$ 3,00. A bandeja de brócolis está custando apenas R$ 5,00.

Para quem quer ficar por dentro dos preços da CEASA, é muito simples: a Divisão de Mercado e Abastecimento da instituição divulga, diariamente, a cotação dos preços das frutas, verduras e legumes comercializados pelos empresários.

Basta acessar este link (https://www.ceasa.ms.gov.br/boletim-2025/ ) e escolher a data desejada.

A ferramenta pode auxiliar tanto os empresários que abastecem seus comércios com os produtos da Ceasa quanto o público em geral.

Por Semadesc

