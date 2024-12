Operção localiza 15 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Pantanal em Corumbá

Sem água potável, alimentação e direitos, trabalhadores viviam em condições desumanas no local

Uma operação resgatou 15 trabalhadores que estavam em condição análoga a escravidão no Pantanal Sul-Mato-Grossense em Corumbá. As condições no local eram degradantes e as vítima estavam sob restrição de liberade.

O crime foi descoberto após denúncias, a ação conjunta foi realizada pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Militar.

Segundo a força tarefa uma série de direitos foram violados, como a privação de água potável, já que a água disponível era suja e imprópria para consumo. Os episódios de diarreia eram frequentes entre as pessoas na situação.

A alimentação dada pelos empregadores era insuficiente e os trabalhadores tinham que caçar para complementar as refeições, além de serem impedidos de deixar o local.

Para chegar no local é preciso três dias de viagem de barco, porque fica em uma região remota e de difícil acesso. Os alojamentos eram improvisados com lonas, não havia instalações sanitárias ou água para banho nem proteção contra animais e condições climáticas adversas.

A PF Polícia Federal também informou que os trabalhadores eram ameaçados para não denunciar a situação.

A operação deu assistência imediata às vítimas e estão em acompanhamento para restabelecer seus direitos trabalhistas e sociais.

Os empregadores irão responder pelas sanções administrativas e trabalhistas cabíveis, sem prejuízo de sua responsabilização criminal pelo crime de redução a condição análoga à escravidão.

Com informações da assessoria da Polícia Federal.