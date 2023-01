Mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim é empossada

Foi empossada em Sessão Solene na noite desta terça-feira (3), a Mesa Diretora para biênio 2023-2024, na Câmara Municipal de Coxim, cidade a 251 quilômetros de Campo Grande. O vereador Ademir Peteca (Solidariedade) irá comandar a Casa de Leis em 2023.

Compõem a Mesa Diretora como vice-presidente o vereador do João do Posto (PSD), além de William Meira (PSDB) e Vilmar Vendrúsculo (PTB) que assumem como 1º e 2º secretário.

Durante a cerimônia de posse, várias autoridades estiveram presentes e o prefeito da cidade, Edison Magro (DEM), que discursou no evento desejando “sucesso ao novo presidente do legislativo municipal”.

Em seu discurso, Ademir se disponibilizou a trabalhar em conjunto com todos os vereadores da Casa.

A Casa de Leis em está em recesso parlamentar, mas volta o atendimento ao público no dia 9 de janeiro, já às sessões ordinárias retornam no dia 2 de fevereiro.