Mulher denuncia ex-marido, após ele a perseguir na rua com faca

Na noite de domingo (1º), uma mulher, de 30 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio próximo à praça de São Bento, em Sidrolândia, distante a 64 quilômetros de Campo Grande.

O caso ocorreu por volta das 22h30, quando o ex-marido da vítima a perseguiu pela rua portando uma faca, tentado golpeá-la. A mulher conseguiu correr e entrar em uma casa, pedindo ajuda aos moradores.

Segundo consta no registro, essa não é a primeira vez que o autor agride a mulher, que já teve medida protetiva contra o homem, chegando a reatar o relacionamento logo após, aonde voltou a ser agredida.

A vítima acredita que iria ser morta, pois o autor tem interesse de matá-la para ficar com o filho do casal. Ela pediu uma nova medida protetiva, pois teme pela integridade física. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Com informações do site Sidrolândia News

