Foragido por matar adolescente a tiros em banheiro de bar em Naviraí é preso

Glauber Miranda Tinoco, de 28 anos, foi preso, nessa quarta-feira (11), em Naviraí, distante 361 quilômetros de Campo Grande, após ficar foragido por ser condenado por homicídio qualificado e integrar organização criminosa.

O crime aconteceu no dia 9 de agosto de 2014, quando um adolescente, de 17 anos, foi encontrado morto com dois tiros na cabeça, dentro do banheiro de um bar da cidade.

Á época, Glauber contou que matou a vítima por conta de uma rixa que ambos possuíam um contra o outro. Ao surpreender o jovem dentro do banheiro, atirou, pegou uma faca que estava com o menor de idade e fugiu.

Como foi preso dias depois, não houve flagrante e respondeu pelo crime em liberdade, até ser condenado no dia 14 deste ano, quando foi decidido pela condenação e prisão em regime fechado.

Entretanto, estava foragido desde então. Após investigações, os agentes descobriram o paradeiro do autor, que foi localizado e preso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram