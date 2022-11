Natural de Campo Grande, Dr. Jair de Carvalho toma posse na Academia Nacional de Medicina

Além de atender seu pacientes, o médico também é professor adjunto do Departamento de Otorrino e Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e durante a cerimômia disse estar realizando um sonho ao assumir uma das cadeiras da ANM.

Nascido em julho de 1957 em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Jair de Carvalho se formou médico na Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Jair de Carvalho foi eleito em agosto, junto com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo e o epidemiologista e professor Roberto de Andrade Medronho. O ocupante anterior da cadeira era o médico e ex-presidente da Academia Marcos Fernando de Oliveira Moraes, que faleceu em maio de 2020, conforme o G1.