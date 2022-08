Ator Gustavo Corasini encontra mãe de amigo morto em acidente

O ator-mirim, Gustavo Corasini, que atualmente vem se recuperando de um atropelamento, encontrou Márcia, mãe de Eduardo, amigo com quem estava no moento do acidente e não sobreviveu.

De acordo com postagens nos stories do Instagram de Gustavo, feitas neste sábado (27), o encontro foi emocionanente e o ator se comprometeu em dar total apoio a Márcia e seus três outros filhos, irmãos de Eduardo. “O Gustavo está se recuperando bem. Hoje recebeu a visita da Márcia, mãe do Eduardo. Foi um encontro muito emocionante para ambos e ele disse a ela que agora vai ser o irmão do Vitor, Gustavo e Fernanda. Que irá ajudar a cuidar deles. Disse que vamos conseguir realizar o sonho do Eduardo, que era dar uma casa para a mãe”.

No comunicado, é relatado que Márcia pediu para Gustavo se alimentar, mas as náuseas não estão permitindo. “A Márcia pediu para ele comer e ficar bem para ir embora [do hospital]. Ele prometeu que ia comer, mas infelizmente as náuseas ainda não estão deixando ele se alimentar”.

O texto é finalizado atualizando todos sobre os próximos passos que Gustavo terá que enfrentar a partir de agora. “Só estamos esperando sair o resultado de exames de sangue e ele conseguir se alimentar para irmos para casa. Iremos ter acompanhamento psicológico”.

Sobre o acidente

Na terça-feira (23), ator-mirim e seu amigo estavam enfeitando a calçada do condomínio onde morava, quando foram checar um pedreiro que havia caído na casa de uma vizinha. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem ao socorro, se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos. Gustavo quebrou o braço, a perna e ainda fraturou a bacia, Eduardo não resistiu aos ferimentos.

Veja mais sobre o caso: Gustavo Corasini, ator mirim de ‘Pantanal’, tem melhora e consegue comer

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.