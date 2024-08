Jovem é preso após convidar amigos para fumar maconha

A apreensão ocorreu após os policiais presenciarem três rapazes fumando maconha embaixo de uma árvore

Um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar em uma operação realizada pela Força Tática em Anastácio, acusado de tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu após os policiais presenciarem três rapazes fumando maconha embaixo de uma árvore. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cerca de 4 gramas de maconha com um dos rapazes.

Dois dos suspeitos relataram que foram convidados a ingerirem a droga fornecida pelo outro rapaz, de 18 anos.

Após os policiais realizarem buscas pelo local onde estavam, foram encontradas outras duas porções de maconha.

O primeiro suspeito assumiu que a droga era dele e confirmou que havia chamado os amigos para fumarem juntos.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Anastácio.

