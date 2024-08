Brasil celebra abertura de mercado no México para exportação de aves de exibição e reprodução

Com esta nova autorização, o agronegócio brasileiro alcança sua 103ª abertura de mercado no ano, totalizando 181 aberturas em 58 destinos desde o início de 2023.

O Brasil começará a ter aves de zoológico para exibição e reprodução, importadas do México. Essas aves serão reproduzidas em ambiente controlado e destinadas à pesquisa científica e ao turismo.

Esta nova abertura se soma às autorizações obtidas em 2024 para exportações do Brasil para o México de material genético asinino e avícola, pepsina suína, óleo de aves e óleo de peixes destinados à alimentação animal. Além disso, o México é o 8º maior destino dos produtos agrícolas brasileiros, com exportações que somaram US$ 1,82 bilhão nos primeiros sete meses deste ano.

Esses resultados são fruto do trabalho conjunto do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e do MRE (Ministério das Relações Exteriores).

