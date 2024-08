Homem é resgatado de helicóptero em área de difícil acesso após cair e quebrar a costela

Homem de 56 anos precisou ser resgatado de helicóptero, nessa segunda-feira (26), em Porto Índio, distante 170 quilômetros de Corumbá, no Pantanal, após cair e fraturar a costela.

De acordo com as informações, a vítima caiu de uma altura de três metros e o resgate precisou ser aéreo devido à distância e o difícil acesso. Quando chegou em Ladário, o homem foi levado de ambulância até a Santa Casa de Corumbá, onde recebeu atendimento médico necessário.

A Marinha do Brasil esclarece que o resgate de vítimas, feito por meio de EVAM, empregando helicópteros do Com6ºDN, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, utilização da aeronave em período diurno, distância do sinistro, entre outros.

