Vídeo: motorista em alta velocidade derruba árvore, portão e muro no Jardim Paulista

Motorista com idade não divulgada perdeu o controle do carro que conduzia, na noite desse domingo (4), no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande, destruindo portão, muro e árvore de uma casa.

Conforme imagem de câmera de segurança, o condutor seguia em um Chevrolet Tracker pela Rua Hélio Castro Maia, quando invade a calçada e causa destruição na fachada da residência.

Algumas pessoas aparecem para verificar o que aconteceu, devido o barulho da batida ter sido alto. Com o impacto, os airbags da SUV acabaram acionados.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informações se o motorista do carro passou por teste do bafômetro e se ele arcará com os prejuízos do imóvel.

