IPTU com desconto de 10% termina nesta sexta-feira (10), em Naviraí

A segunda parcela do IPTU 2026 em Naviraí (MS), vence nesta sexta-feira,10 de abril. Esta data também é o prazo final para os contribuintes que desejarem pagar o imposto em cota única com desconto de até10%. Caso não tenha o carnê em mãos, a guia pode ser emitida pelo site oficial da prefeitura ou presencialmente na Gerência de Receita, localizada na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 415.

Manter o IPTU em dia permite que a administração municipal continue investindo em áreas essenciais como saúde e educação, além de garantir a participação em campanhas de premiação como o IPTU Premiado, que sorteia prêmios para quem cumpre os prazos.

Opções de Pagamento:

Segunda Parcela: Para quem optou pelo parcelamento (que pode ser feito em até 10 vezes);

Cota Única: Última chance de obter o desconto de 10% no valor total do tributo;

Locais de Pagamento: O tributo pode ser quitado em agências bancárias credenciadas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi e em casas lotéricas.

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