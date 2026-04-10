Reordenamento viário na Afonso Pena melhora mobilidade

Motoristas que trafegam pela Avenida Afonso Pena devem ficar atentos às mudanças implantadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). O novo reordenamento viário altera as conversões ao longo da via para reduzir pontos de retenção e melhorar a mobilidade urbana.

A principal medida é a restrição gradual das conversões à esquerda, substituídas pelo “laço de quadra”. Com isso, o condutor segue adiante, acessa à direita e contorna o quarteirão, evitando paradas no meio da pista que comprometem o fluxo e a sincronização dos semáforos.

A implantação começa pela Rua Bahia, onde a conversão à esquerda será proibida para veículos em geral, mantida apenas para ônibus, e será estendida para vias como Treze de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro.

Também haverá mudança no sentido de circulação em trecho da Rua Sete de Setembro, que passará a operar em mão única entre as ruas Castro Alves e Bahia, contribuindo para a organização do tráfego.

Segundo a Agetran, as alterações foram definidas a partir de estudos técnicos que identificaram as conversões à esquerda como um dos principais fatores de lentidão na avenida.

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