Já tirou a sua? Expogrande terá emissão da “nova identidade” com 80 senhas por dia

Atendimento será realizado de 9 a 19 de abril, das 14h às 19h, em estrutura montada na entrada principal do parque; primeira via do documento é gratuita

Quem precisar emitir a CIN (Carteira de Identidade Nacional) em Campo Grande terá mais uma opção de atendimento durante a Expogrande, entre os dias 9 e 19 de abril, das 14h às 19h. A estrutura funcionará na esquina da entrada principal do parque, com distribuição de 80 senhas por dia e duas estações de atendimento. Caso a procura supere a previsão inicial, a capacidade poderá ser ampliada.

A ação é realizada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, e integra a política de ampliação do serviço de identificação civil em locais de grande circulação de pessoas. A iniciativa se soma à estratégia de modernização da rede de atendimento no Estado, que hoje conta com 93 postos de identificação em funcionamento.

Segundo dados do Instituto de Identificação, Mato Grosso do Sul já contabiliza 723.439 registros desde a implantação do novo documento, em janeiro de 2024. O volume corresponde a cerca de 24,7% da população estadual, com base na estimativa de 2.924.631 habitantes.

Para solicitar a CIN, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento ou da certidão de casamento, conforme o estado civil do requerente. A primeira via é gratuita. O novo documento adota o CPF como número único de identificação, conta com QR Code para verificação de autenticidade e traz também a MRZ, padrão internacional usado em passaportes.

A Carteira de Identidade Nacional tem validade de cinco anos para crianças de 0 a 11 anos, de dez anos para pessoas de 12 a 59 anos, e validade indeterminada para cidadãos a partir de 60 anos. O documento antigo permanece válido até 2032, sem exigência de troca imediata.

Serviço

Emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional) na Expogrande;

Data: 9 a 19 de abril;

Horário: 14h às 19h;

Local: esquina da entrada principal da Expogrande, em Campo Grande;

Senhas: 80 por dia;

Custo: primeira via gratuita.

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