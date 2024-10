Aeroporto de Porto Alegre reabre cinco meses após enchentes no RS

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS) reabriu nesta segunda-feira (21), após cinco meses fechado devido aos estragos causados pelas enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul em maio deste ano. As operações de pousos e decolagens estão sendo retomadas de forma gradual.

O primeiro voo comercial a pousar na pista do Salgado Filho foi de uma aeronave da companhia aérea Azul vinda do terminal de Viracopos, em Campinas (SP). O airbus A320, com o voo 2603, decolou de Campinas às 6h36min e chegou à capital gaúcha às 8h06.

O retorno das atividades interrompidas desde 3 de maio se deu após a conclusão da fase 2 das obras de reabilitação do aeroporto de Porto Alegre. A segunda etapa contou com limpeza e inspeção das placas, remoção de detritos e recomposição das camadas de asfalto em um trecho de 1.400 m da pista de pouso e decolagem.

Também foram restaurados o sistema de bagagem da área internacional e doméstica, escadas rolantes, elevadores, equipamentos de raio-X e toda a área pública do piso 1. Por fim, foram refeitas a sinalização horizontal, as luzes de balizamento e a recuperação parcial de várias subestações de energia.

A Fraport Brasil, responsável pela administração do aeroporto, informou que foram “mais de 1.200 pessoas atuando 24 horas por dia para a recuperação do aeródromo, atendendo todas as normas de segurança da aviação dentro do cronograma apresentado e acordado com o governo federal”.

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou voos de checagem dos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimento de pouso e decolagem entre 7 e 11 de outubro e averiguou que o aeroporto está apto para retomar o funcionamento.

Na sexta-feira (18), ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), participaram da reabertura oficial do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado desde as chuvas que atingiram o estado, no início do ano.

Retorno das atividades

Segundo a Fraport Brasil, o aeroporto abrirá com a capacidade de receber até 128 frequências domésticas diariamente, aproximadamente 12 operações por hora, entre as 8h e as 22h. Nesta segunda-feira, estão confirmados 71 movimentos entre pousos e decolagens, em 1.730 metros de pista, passando para 122 em 1º de novembro. As empresas aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada dos voos e estão com as vendas de bilhetes abertas.

As rotas reabertas são para Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Para novembro, é aguardada a retomada de voos para Curitiba (PR), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Santo Ângelo (RS) e Uruguaiana (RS).

A concessionária informou que “a pista em sua extensão completa deve ficar pronta até 16/12, quando está prevista também a retomada de voos internacionais. A rota para a Cidade do Panamá (Copa Airlines) retornará em dez/2024, e Buenos Aires (Aerolineas Argentinas), Lima (Latam) e Santiago (Latam), em janeiro de 2025”.

Com informações do portal Metrópoles