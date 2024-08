Indígena é detido por mostrar a genitália para estudantes em Dourados

Homem de 54 anos foi detido, na manhã desta sexta-feira (23), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grandes, após ser flagrado mostrando o pênis para estudantes próximo a uma escola.

Conforme boletim de ocorrência, um professor da unidade de ensino acionou a polícia, após encontrar o homem próximo a uma mata cuidando crianças e mulheres que passavam pelo local.

Quando os militares chegaram, o suspeito correu para dentro da mata e passou a ser perseguido por agentes. Os policiais pediram reforço e, após algum tempo, conseguiram encontrar o autor escondido em uma vala.

Ao ser questionado sobre o porquê de ter corrido, disse que não estava fazendo. Testemunhas informaram que diversas vezes viram o homem mostrando a genitália para os alunos, e que funcionários já tentaram detê-lo anteriormente, mas não conseguiram.

O suspeito é morador de uma aldeia indígena da região e foi detido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados, onde o caso foi registrado como ato obsceno.

