PRF encontra 145 kg de cocaína em fundo falso de caminhonete em Campo Grande

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite desta quinta-feira (22), em Campo Grande, 145 quilos de cocaína escondidos em fundo falso de uma caminhonete.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam o veículo. Nele havia dois homens, sendo que ambos demonstraram nervosismo ao responder as perguntas.

Os policiais decidiram fazer uma revista minuciosa no automóvel, quando encontraram dezenas de tabletes contendo cocaína.

A dupla afirmou que buscou a droga em Corumbá e tinha como destino Campo Grande. Ambos já foram presos pelo crime por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

