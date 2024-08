Vídeo mostra pancadaria e destruição de carro durante briga em tabacaria no Jardim Leblon

Briga generalizada na madrugada desta sexta-feira (23), em frente a uma tabacaria no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, terminou com um carro destruído pela própria vítima ao tentar atropelar os agressores.

Nas imagens é possível ver um grupo de homens batendo em outro, que corre para fugir. Em meio aos gritos de testemunhas, o rapaz entra em um VW Gol para tentar fugir.

Entretanto, o veículo para a ser destruído pelos envolvidos na confusão. O condutor, que não foi identificado, acelera na tentativa de atropelar os agressores. Em certo momento, o homem chega a subir na calçada e atropela uma placa de Pare.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela dona do automóvel, que afirmou que foi com a família para a tabacaria, quando o filho dela foi colocado para fora pelos seguranças por conta de um confusão no interior do estabelecimento.

Em seguida, o jovem foi agredido pelo grupo de aproximadamente 10 homens e fugiu a pé. Ela conta que também apanhou das pessoas. Porém, no registro, ela não relata quem estava na condução do carro.

Por conta dos estragos, prejuízo estimado por ela é de R$ 10 mil. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como lesão corporal dolosa e dano.

Confira o vídeo da briga abaixo:

