Índices de crimes contra o patrimônio público diminuiu em Ladário nesse primeiro semestre do ano

Segundo dados do SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional), o número de crimes contra o patrimônio público de Ladário diminuiu em 12,5% nos furtos e 28,57% em roubos nesse primeiro semestre de 2024.

Este número significativo é resultado das estratégias adotadas pela Policia Militar, que intensificou a abordagem policial e reforçou o policiamento em áreas com maiores predominâncias de crimes.

